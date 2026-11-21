La întâlnirea din China și în tratativele recente, Vladimir Putin și guvernul său au prezentat într-o formă reșapată exact cererile de dinainte de a ataca Ucraina, a observat imediat un istoric român, unul dintre cei mai buni cunoscători ai Rusiei.

După cinci ani de luptă, epuizantă și statornică, Ucraina nu mai are alt sânge de dat. I-a mai rămas „să mai stoarcem doar sângele ce curge în vene, dar tot nu ne predăm”, așa cum spuneau vechii luptători, când porturile și cetățile creștine erau cucerite unul câte unul de către armatele sultanilor.

Figura lui Rubio în fața discursului lui Trump

De atunci au trecut aproape 600 de ani. Dar anumite lucruri nu se schimbă. Ce se întâmpla în trecut se va întâmpla și acum. Când lupta era pierdută, vinovat nu era doar comandantul, ci și toți liderii puternici, de la Papa însuși, care s-au complăcut.

Recentele imagini de la întoarcerea lui Donald Trump de la întâlnirea cu „prietenul” său Vladimir Putin sunt un indiciu cum rar se poate întâlni. Prezenți la conferința de presă au fost și JD Vance, și Marco Rubio. Vance a făcut o glumiță, că s-a simțit ca în „Home Alone” în absența lui Trump.

În schimb, Rubio nu și-a putut ascunde rictusul, care a răzbătut deseori, de sub figura sa posomorâtă, în timpul lungului discurs al lui Trump. Secretarul de stat al SUA încearcă, cu disperare, să joace rolul adultului din încăpere.

Când Trump a spus că l-a întrebat el pe Putin, care i-a garantat că nu ar fi atacat Ucraina cu Trump președinte al SUA, ți se strânge pielea pe tine. Este exact genul de egolatrie care i-a înfuriat la culme pe votanții americani. Cum să fie vorba întotdeauna doar despre „eu, eu, eu”?

Acesta este președintele care a ignorat repetat aparatul de securitate al SUA când a preferat promisiunile lui Putin în fața avertismentelor alor lui. Trump are încredere în Putin, nu în propriii militari și ofițeri de intelligence.

Un val de dispreț ar străbate lumea și SUA

Poate că Rubio nu și-a pierdut de tot contactul cu realitatea, precum șeful său. Poate că secretarul de stat al SUA înțelege ceea ce noi, o țară mult mai mică, dar care are cea mai lungă graniță cu Ucraina, simțim.

O iarnă îngrozitoare a început la Kiev, la Odesa, în Harkov și în întreaga țară vecină. Iar Trump îi ceartă pe europeni că nu lasă Ucraina să moară.

Dacă Ucraina cade sub efectul baletului Trump – Putin, e probabil ca un val imens de oroare, teamă și revoltă să străbată nu doar Europa de Est, ci și Occidentul.

Și e posibil să se declanșeze un dispreț public de mari proporții la adresa lui Trump și a consorțiului său politico-economic. Cum ar scăpa republicanii din așa ceva? Recentul „ blue tsunami” de la midterms ar părea o mișcare de vâslă în Cișmigiu.

O lume răvășită de o mână de tirani

Istoricul Armand Goșu a remarcat, imediat după întâlnirea Trump – Xi – Putin, că discursul președintelui Federației Ruse nu e altceva decât o repetare a ceea ce a cerut Putin înainte de a ataca Ucraina. Identice sunt solicitările delegației Rusiei de la negocierile din ultima vreme. Moscova nu vrea doar Ucraina, vrea și Finlanda în afara NATO și retragerea bazelor SUA din România, Polonia și țările baltice. Cer ca Franța și Anglia să se ocupe de ele, să nu poată proteja nuclear restul Europei.

Vor, practic, reversarea istoriei.

Iar Donald Trump continuă să facă jocul lui Putin și al lui Xi, cei care au spus clar că vor întoarce lumea cu susul în jos. Nu e o metaforă. Xi și Putin au spus frontal că schimbă ordinea planetei încă de când s-au întâlnit pe 4 februarie 2022, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing.

Apoi Putin a așteptat să se termine Olimpiada „prietenului Xi” și, la 4 zile, a pornit războiul.

Ce s-a întâmplat vineri

La rândul său, Trump a intensificat propriile războaie de răsturnare a lumii, în străinătate, dar și în SUA. O sectă deprofesionalizată a ajuns la multe dintre butoanele celei mai puternice țări din lume.

Efectele s-au cumulat și încep să se vadă. Nimeni nu știe ce înseamnă căderea abruptă de vineri de pe bursa americană, când s-a anulat practic toată evoluția din 2026. Dar așa acționează o lume „cu susul în jos”, nu?

Astfel se trăiește când ordinea e dezmembrată fie de amatori, fie de cinici profesioniști, fie de ambele categorii. Papa Leon a spus-o, poate cel mai limpede: „Lumea e răvășită de o mână de tirani”

Nu aveți carne? „Alegeți alte proteine”

Acum câteva zile, scriitorul John Grisham a povestit în The New York Times unul dintre momentele uluitoare din campania electorală. Candidata republicană din Mississippi pentru Senatul SUA era sigură de victorie. Din 1982, republicanii trimiseseră doar senatori republicani la Washington.

Într-unul una dintre rarele interviuri pe care le-a acordat, republicana Cindy Hyde-Smith,

a fost întrebată despre inflație și creșterea prețului cărnii de vită.

Dezinvoltă, politiciana a răspuns cu ușurință că oamenii sunt liberi să aleagă alte surse de proteine, mai ieftine. „Aveți atâtea surse de proteine din care să alegeți”, a spus ea. Dacă n-aveți pâine, mâncați cozonac, precum a îndemnat cândva Maria Antoaneta a Franței.

A apărut imediat un clip devastator realizat de un tânăr de 27 de ani, în care alegătorii s-au gândit că mai bine aleg un alt senator decât o altă proteină. Și au ales.

Trump: Dacă împușc pe cineva și tot „n-aș pierde niciun alegător, OK”

Neseriozitatea și incompetența au ajuns insuportabile.

„Guvernul nostru a devenit un coleg de muncă enervant, care nu se pricepe la treaba lui și tot îți arată pe telefon TikTok-uri neamuzante într-o ședință în care toată lumea simte că e pe cale să fie concediată”, a scris River Page, un jurnalist de la o cunoscută publicație conservatoare.

În 2016, când nu era atât de sigur pe el precum în acest al doilea mandat, Trump a spus că poate omorî un om în mijlocul New York-ului și tot nu va păți nimic: „Aș putea să stau în mijlocul Fifth Avenue și să împușc pe cineva și n-aș pierde niciun alegător, OK?”.

Am depășit acea fază. Astăzi, Trump și Putin stau mână în mână, cu aceleași cereri de capitulare, însoțite de impulsuri de amenințare și extorcare.

Ei cred că dacă „vor împușca” o țară, Europa de Est și lumea nu se va întâmpla absolut nimic. Eventual, vor găsi apoi o altă sursă de proteine, scrie hotnews.ro