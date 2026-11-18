Președintele chinez Xi Jinping i-a primit miercuri la Shenzhen pe omologii săi Vladimir Putin și Donald Trump, în perspectiva unui summit fără precedent, dar cu perspective incerte, care va avea loc joi, scrie AFP.

Xi, primele comentarii despre întâlnirea de joi

Liderul de la Beijing și-a continuat discursul:

„La reuniunea liderilor de mâine, vom discuta măsuri pentru extinderea deschiderii reciproce, vom explora căi de stimulare a creșterii economice bazate pe inovare, vom lărgi oportunitățile de cooperare pragmatică în diverse domenii și vom promova materializarea unui număr cât mai mare de rezultate concrete. Aștept cu interes să discutăm marele plan al cooperării în regiunea Asia-Pacific și să promovăm împreună, alături de dumneavoastră, dezvoltarea acestei regiuni.

Acum, vă propun să ridicăm împreună un pahar.

Pentru prosperitatea comună a regiunii Asia-Pacific,

Pentru succesul acestei reuniuni informale a liderilor,

Pentru sănătatea tuturor invitaților și a familiilor acestora,

Noroc!”

Xi spune că i-a primit pe liderii mondiali în „Orașul Păsării Phoenix”

Xinhua, agenția de presă de stat a Chinei, a publicat textul discursului de bun venit susținut de Xi Jinping în cadrul banchetului oficial organizat în această seară, cu ocazia reuniunii APEC.

În discursul său, Xi a elogiat transformarea orașului Shenzhen într-un centru economic și de inovare cu anvergură internațională, descriindu-l drept un simbol al dezvoltării Chinei.

„În această seară, țărmurile Mării Chinei de Sud strălucesc în lumina luminilor, iar aici, la Shenzhen, Orașul Păsării Phoenix, toamna este în plină desfășurare. Întrucât cea de-a 33-a Reuniune a Liderilor Economici APEC este pe punctul de a începe, doresc să adresez un călduros bun venit tuturor distinșilor noștri oaspeți, în numele Guvernului Chinei și al poporului chinez”, a spus liderul de la Beijing.

„Am spus adesea că, pentru a vedea China de acum o mie de ani, trebuie să vizitezi Xi’an; pentru a vedea China de acum cinci sute de ani, trebuie să vizitezi Beijingul; iar pentru a vedea China de acum o sută de ani, trebuie să vizitezi Shanghaiul. Astăzi, aș dori să vă spun tuturor: pentru a vedea China de acum cincizeci de ani, veniți la Shenzhen”, a continuat Xi Jinping.

„Shenzhen este un loc cu o istorie bogată. În 1978, când am venit pentru prima dată la Shenzhen, acesta era încă un mic sat pescăresc. Au trecut mai bine de 40 de ani cât ai clipi din ochi, iar acum orașul este plin de clădiri înalte și de un trafic intens. Transformările sunt cu adevărat remarcabile”, a mai declarat președintele Chinei.

Banchet de stat pentru liderii mondiali prezenți la Shenzhen

La această oră șefii de stat prezenți la summitul APEC din China participă la un banchet de stat găzduit de China. Printre liderii prezenți se numără și premierul Canadian Mark Carney și președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Când se vor întâlni Trump, Putin și Xi

Președintele Donald Trump se va întâlni joi cu omologul rus Vladimir Putin, în cadrul unor discuții trilaterale fără precedent, la care va participa și liderul chinez Xi Jinping.

Însă aceasta nu este singura ocazie în care Trump și Putin se vor întâlni în acest oraș.

Liderul rus a purtat o scurtă conversație cu Trump la o recepție de gală organizată miercuri seara, ora locală, pentru invitații la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a declarat miercuri că cei doi lideri s-ar putea întâlni și mâine pentru discuții separate de cea la care va participa și Xi.

„Va avea loc o întâlnire, cu siguranță va avea loc. Și cred că președintele nostru și președintele Statelor Unite vor discuta de mai multe ori pe parcursul summitului APEC”, a declarat Ușakov pentru Vesti, o instituție media de stat din Rusia.

Potrivit declarațiilor lui Ușakov, citate de Vesti, întâlnirea dintre cei doi va fi una „restrânsă”, fără participarea unor delegații numeroase.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat în schimb că este puțin probabil să existe ocazia unor „discuții în format complet” între Putin și Trump, potrivit agenției de presă TASS.

Peskov a mai spus că cei doi vor discuta, cel mai probabil, despre conflictul din Ucraina și, posibil, despre Iran, potrivit informațiilor transmise de agenția de presă a statului rus.

Unde îl va duce președintele Chinei pe Trump

CNN relatează că pentru Xi Jinping summitul care are loc în această săptămână în Shenzhen, centrul tehnologic de avangardă al Chinei, reprezintă un moment oportun pentru a prezenta viziunea sa asupra ascensiunii neîntrerupte a țării.

Xi a ales un oraș emblematic pentru transformarea rapidă a Chinei, care a devenit o mare putere în domeniul tehnologiei de vârf, dar și pentru rezistența de care a dat dovadă în fața tensiunilor comerciale și tehnologice cu Statele Unite.

O metropolă întinsă, cu 18 milioane de locuitori, Shenzhen găzduiește unele dintre cele mai importante nume din industria tehnologică chineză: gigantul producător de echipamente hardware Huawei, producătorul de drone DJI și BYD, compania care a depășit Tesla pe piața vehiculelor electrice. Toate aceste companii au prosperat în ciuda interdicțiilor la import și a includerii pe listele negre impuse de Statele Unite.

Cunoscut cândva drept capitala imitațiilor produselor de lux și a electronicelor ieftine, orașul contribuie astăzi, prin produsele sale de înaltă tehnologie, la propulsarea mașinăriei de export a Chinei, care a înregistrat deja în acest an un excedent comercial de 1.000 de miliarde de dolari.

Demnitarii și invitații de rang înalt care vor păși în această săptămână pe străzile din Shenzhen vor descoperi un trafic dominat de zumzetul vehiculelor electrice produse local și chioșcuri inedite unde roboții servesc cafea. În anumite zone, taxiurile autonome transportă pasageri, iar dronele livrează mâncare comandată la pachet. Camerele de supraveghere sunt omniprezente.

Gardă de onoare și un „drum special” făcut de Xi pentru sosirea lui Donald Trump în China

Sosind în China pentru a doua sa vizită din acest an, Trump a fost întâmpinat de spectatori entuziaști, de un survol al aviației militare, de o gardă de onoare – și de o îmbrățișare din partea liderului chinez Xi Jinping.

Când Donald Trump a coborât din avionul prezidențial Air Force One, acesta a fost întâmpinat de rânduri de tinere și tineri îmbrăcați în roz și bleu, care țineau în mâini flori și strigau „Bun venit!”.

Xi și Trump s-au îmbrățișat la baza scărilor avionului. O fetiță i-a oferit lui Trump un buchet de flori, după care președintele american a dat mâna, pe rând, cu principalii lideri ai Partidului Comunist Chinez.

O gardă de onoare a Armatei Populare de Eliberare (PLA) a fost prezentă la ceremonie, iar cinci avioane militare au survolat aeroportul, lăsând pe cer dâre de fum roz, bleu și galben.

Într-un comunicat al agenției de presă Xinhua privind declarațiile adresate de Xi lui Trump, liderul chinez și-a amintit că președintele american și soția sa au făcut „un drum special până la aeroport pentru a mă întâmpina, fiind organizată o ceremonie grandioasă de primire”, făcând referire la vizita sa în Statele Unite de la începutul acestui an.

Gest de protocol fără precedent făcut de Xi Jinping

Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit miercuri cu președintele Donald Trump pe aeroportul din Shenzhen, China pentru a-l întâmpina cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) .

Xi l-a așteptat pe președintele american la baza scărilor avionului, într-un gest fără precedent .

Mai devreme în cursul zilei Xi l-a primit pentru discuții pe Vladimir Putin.

Xi și Putin s-au întâlnit pentru discuții la mijlocul zilei în polul tehnologic din sudul Chinei, cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a relatat presa de stat din China și Rusia.

Liderii celor două puteri asiatice vor avea joi, la ora 8:30, ora României, o întâlnire fără precedent cu Trump, urmărită cu cea mai mare atenție într-o perioadă marcată de multiple crize la nivel mondial, în special de către actorii îngrijorați de eventuale înțelegeri în detrimentul lor, precum Ucraina, Europa sau Taiwan, notează France Presse.

Desfășurarea summitului a stârnit comparații cu o „Ialta 2”, cu referire la conferința din 1945 la care au participat liderii americani, britanici și sovietici ai vremii, care a pus bazele dominației sovietice asupra Europei de Est și a trasat viitoarele linii de front ale Războiului Rece.

Experții avertizează însă că summitul ar putea să nu ducă la prea multe rezultate.

Vladimir Putin a declarat că se așteaptă la o întâlnire „de mare utilitate”, într-un discurs ținut miercuri dimineață în fața unor oameni de afaceri la Shenzhen.

Agenda summitului istoric, neclară

Participarea liderul de la Kremlin marchează revenirea sa la o întâlnire diplomatică în prezența liderilor occidentali după aproape cinci ani.

Putin a asigurat că sancțiunile occidentale impuse Moscovei de peste 10 ani nu au reușit să „distrugă” economia țării sale și a respins politicile bazate pe „izolare” și „ultimatumuri”.

Agenda summitului trilateral este neclară. China, care a păstrat mult timp discreția cu privire la organizarea acestuia, nu a precizat conținutul său, cu excepția „păcii mondiale” și a „stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”.

Trump a indicat că intenționează să discute despre denuclearizare și despre războiul din Iran, înainte de a declara luni că se va aborda și subiectul Ucrainei. Kremlinul a invocat memoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a promova summitul, fără a preciza ordinea de zi a acestuia.

Președintele SUA a adăugat o doză suplimentară de incertitudine, evocând posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un cu ocazia vizitei sale în China. Kim Jong Un „ar dori” să se deplaseze și el la Shenzhen, a spus Donald Trump.

Atacuri în Golf și Crimeea

Summitul coincide cu noi violențe în Golf. Marți, Statele Unite au lansat atacuri aeriene împotriva insulei iraniene Qeshm, afirmând că au vizat o bază de rachete, după ce Republica Islamică a atacat o bază americană din Bahrain.

Ucraina, la rândul său, a avariat grav podul din Crimeea în cadrul unui atac extrem de simbolic.

Putin a sosit în China în noaptea de marți spre miercuri. Trump este așteptat în cursul după-amiezii, venind din Filipine, unde s-a deplasat pentru un alt summit, cel al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), relatează hotnews.ro.

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