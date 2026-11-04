Președintele american Donald Trump susține că decizia de a declanșa războiul cu Iranul a meritat, chiar dacă acest conflict ar fi contribuit la înfrângerea usturătoare a republicanilor în alegerile intermediare din Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că războiul a provocat o creștere temporară a prețurilor la benzină, dar a afirmat că nu regretă decizia și că ar proceda la fel dacă ar putea da timpul înapoi.

Trump a făcut aceste declarații miercuri, în prima sa apariție publică după scrutinul de marți, în urma căruia democrații au obținut majoritatea în ambele camere ale Congresului american, potrivit Reuters, AFP și CNN.

Trump: „Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou”

Întrebat dacă este de acord cu evaluarea vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia războiul cu Iranul a contribuit decisiv la pierderile republicanilor, Trump a răspuns afirmativ. El a explicat că majorarea prețurilor la benzină, provocată de conflict, ar fi afectat partidul său în alegeri.

„Cred că este în mare parte adevărat, pentru că a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt”, a declarat președintele american.

Totuși, Trump a insistat că operațiunea militară a fost necesară și că rezultatele acesteia justifică prețul plătit.

„În același timp, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou, deoarece, pe termen lung, este singura soluție. Nu ai de ales. Trebuie să o faci. Nu poți permite Iranului să dețină o armă nucleară”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El a adăugat că se aștepta ca prețul petrolului să crească mult mai mult în urma conflictului.

Vance indică războiul cu Iranul drept cauza înfrângerii

Vicepreședintele JD Vance a susținut anterior că războiul cu Iranul este principalul motiv pentru care republicanii au pierdut alegerile. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a afirmat că explicația înfrângerii este evidentă și că partidul trebuie să recunoască acest lucru.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care merita plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, asta e măcar cinstit. Dar toată lumea știe de ce am pierdut”, a scris Vance.

Trump a susținut însă că, dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinele de vot, republicanii ar fi câștigat. El a afirmat că mitingurile sale electorale au fost pline de susținători, dar că popularitatea sa nu s-a reflectat și în rezultatele candidaților republicani.

Trump vorbește despre sala de bal și buncărul de la Casa Albă

În prima sa apariție publică după scrutin, președintele american a vorbit pe larg și despre proiectul său de amenajare a unei noi săli de bal la Casa Albă. Declarațiile au fost făcute chiar pe șantierul construcției, unde Trump a prezentat lucrările și materialele care urmează să fie utilizate.

„Va fi nu doar una dintre cele mai mari, ci și cea mai frumoasă sală de bal, cred eu, din întreaga lume”, a declarat acesta.

Liderul american a atras atenția și asupra unui buncăr de ultimă generație, construit la cinci etaje sub clădire, pe care l-a descris drept „cel mai sigur loc din Washington”.

Trump a lăudat, de asemenea, coloanele din piatră calcaroasă și marmura italiană care vor fi folosite pentru finisaje.

Nu se teme de o nouă procedură de destituire

Întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca democrații să încerce să-l pună din nou sub acuzare, după ce vor prelua controlul asupra Congresului, Trump a răspuns că nu este „nici măcar un pic” preocupat de acest scenariu.

El a susținut că o asemenea inițiativă ar putea afecta chiar Partidul Democrat.

„Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ei ar face asta. Demitere fără niciun motiv. Ce? Pentru că avem o țară de succes?”, a declarat președintele american.

În timpul aceleiași apariții, Trump l-a lăudat pe Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților, care își încheie mandatul, dar a precizat că nu intenționează să se implice în alegerea succesorului acestuia.

Democrații au obținut victorii importante în scrutinul intermediar, inclusiv în state considerate tradițional republicane. Printre acestea se numără Carolina de Sud, Texas și Kansas, unde candidații democrați au reușit să câștige mandate importante.

Rezultatul le oferă democraților controlul asupra ambelor camere ale Congresului și le permite să exercite o presiune politică mai mare asupra administrației Trump în ultimii doi ani ai mandatului său, transmite Hotnews.