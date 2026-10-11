Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că omologul său rus, Vladimir Putin, dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, acuzându-l pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski că se opune unui compromis.

„Ei bine, cred că Rusia ar dori să ajungă la o înțelegere și am vorbit despre asta de mai multe ori. Rusia ar dori să ajungă la o înțelegere, dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să ajungă la o înțelegere”, le-a declarat Trump reporterilor sâmbătă, potrivit news.ro.

Întrebat ce i-a spus Vladimir Putin în timpul ultimei lor convorbiri, desfășurate vineri, Trump a răspuns că „ar dori să vadă o înțelegere. Președintele Putin și-ar dori foarte mult să vadă o înțelegere”.

Trump cere schimbarea președintelui Ucrainei

Anterior, Donald Trump îl criticase dur pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând că a venit timpul ca Ucraina să „aibă un nou președinte” și condamnând atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești de hidrocarburi.

„Sugerez să obțină un nou lider care poate ajunge la un acord” cu Rusia pentru a pune capăt războiului, le-a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

Principalul negociator economic al lui Vladimir Putin a salutat apelul președintelui american pentru alegerea unui nou președinte al Ucrainei, descriind declarațiile liderului de la Casa Albă drept „iconice și istorice”.

„Președintele Trump se alătură numeroșilor actori care cred că Ucraina are nevoie de o conducere autentică, orientată spre pace, nu de politicile beligerante ale lui Zelenski... Iconic și istoric”, a declarat Kirill Dmitriev, emisarul special al Kremlinului pentru cooperare economică, într-un mesaj publicat pe platforma X, scrie ştirileprotv.ro