Membrii formației U2 au marcat o jumătate de secol de la înființare. Au susținut un concert în școala unde au început să cânte împreună pe vremea când erau adolescenți.

Valeria Creciun
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Trupa irlandeză i-a încântat pe elevii liceului din Dublin cu hituri precum „With or Without You”, „One” și „Beautiful Day”. U2, care are în palmares 22 de premii Grammy, a fost înființată în septembrie 1976, după ce unul din membrii fondatori a lipit la avizierul școlii un anunț scris de mână: „Toboșar, caut muzicieni ca să formez o trupă”. Membrii formației au vrut să reediteze unul dintre primele lor concerte, susținut pe acoperișul camerei tehnice a școlii în 1978. Trupa U2 a anunțat că va lansa la mijlocul lunii noiembrie albumul cu numărul 16.

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