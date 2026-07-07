Pentru a doua zi consecutiv, forțele ucrainene au atacat petroliere rusești în Marea Azov, care încercau să livreze combustibil Crimeii, peninsula care a fost cufundată în întuneric după ce Forțele Armate Ucrainene au lovit infrastructura sa energetică, relatează The Moscow Times și Ukraîinska Pravda.

Robert „Magyar” Brovdi, șeful Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot (UUSF), a anunțat distrugerea a opt „petroliere ale flotei din umbră” a Rusiei în noaptea de 7 iulie. El a dat și numele navelor pentru identificare independentă: „Venera-3”, „Sanar-1” , „Sanar-17”, „Klimena”, „Teti” și „Alexei Savrasov”, „Penelope ” și încă una care nu a fost încă identificată.

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei afirmă că dronele au lovit și au incendiat petroliere cu o lungime de 140 de metri și o capacitate de încărcare de 7.000 de tone, construite în perioada 2006–2012. Potrivit imaginilor prezentate, aproximativ douăzeci de nave se îndreptau din Rusia spre Crimeea.

Cu o zi înainte, „Magyar” anunțase lovirea altor două petroliere similare, care plecaseră din zona orașului Taganrog din regiunea Rostov. SFS afirmă că, în afară de cele 8 petroliere, drone ucrainene au lovit în noaptea dintre luni și marți și un cargobot rusesc în apele Mării Azov.

Petrolierele lovite de Ucraina au o capacitate de transport uriașă

Militarii ucraineni au declarat că „lovirea logisticii maritime a inamicului îngreunează livrările de carburanți și lubrifianți necesari pentru susținerea activităților grupării de trupe ruse, în primul rând pe teritoriul ocupat temporar al Crimeei”.

În total, potrivit comandantului SFS, în cursul nopții trecute au fost atacate cu succes 58 de obiective militare aflate „în adâncime operativă”.

Toate petrolierele avariate ar fi putut transporta aproximativ zeci de mii de tone de combustibil, care în Crimeea practic a încetat să mai fie comercializat liber în benzinării din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești.

The Moscow Times notează că, dacă informațiile furnizate de Kiev sunt întru totul exacte, loviturile asupra petrolierelor au privat Crimeea de un volum de combustibil echivalent cu necesarul său pentru o lună.

Anterior, președintele Vladimir Putin, comentând situația aprovizionării cu combustibil în Crimeea, declara că necesarul lunar al peninsulei este de 70.000 de tone (aproximativ 2.300 de tone pe zi). El a promis, de asemenea, că va asigura aprovizionarea regiunii, relatează hotnews.ro.

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