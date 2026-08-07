Ucraina își extinde campania cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou atac a provocat un incendiu la un centru logistic al companiei Wildberries din Ekaterinburg, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, supranumită „Amazonul rusesc”. Este cel mai recent episod dintr-o serie de lovituri care vizează rețeaua companiei în mai multe regiuni ale Federației Ruse.

Potrivit autorităților ruse, mai multe drone au vizat în această dimineață centrul logistic Wildberries din Ekaterinburg, la peste două mii de kilometri de granița cu Ucraina.

Guvernatorul regiunii Sverdlovsk a anunțat că opt drone au fost interceptate, însă trei dintre ele au căzut pe acoperișul complexului, provocând un incendiu.

„Întradevăr arde!Arde munca noastră, pentru care am pierdut mulți ani. Nu putem reda cât de rău ne simțim în această dimineață."

Toți angajații au fost evacuați la timp, iar autoritățile spun că nu au fost înregistrate victime.

Atacul de la Ekaterinburg, oraș aflat la peste 1.400 de kilometri de Moscova și la peste 2.000 de kilometri de frontiera cu Ucraina, confirmă capacitatea dronelor ucrainene de a lovi ținte aflate în adâncul teritoriului rus. Wildberries, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, a devenit în ultimele săptămâni una dintre principalele ținte ale atacurilor ucrainene cu drone. Din a doua jumătate a lunii iulie, aproximativ 20 de centre logistice ale companiei au fost lovite sau avariate în diferite regiuni ale Rusiei și în Crimeea anexată. Potrivit unor oficiali ucraineni, aceste atacuri urmăresc să afecteze infrastructura economică și lanțurile logistice care sprijină economia rusă. Moscova respinge aceste acuzații și susține că instalațiile vizate au caracter exclusiv civil.