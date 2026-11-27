Ucraina propune Rusiei un armistițiu în Marea Neagră, care să permită oprirea atacurilor asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale, precum și reluarea exporturilor de produse agricole. Kievul susține că este pregătit să oprească astfel de atacuri și a transmis propunerea partenerilor internaționali, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga. Acesta spune că așteaptă acum un răspuns din partea Moscovei.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferințe internaționale dedicate exporturilor agricole. Potrivit ministrului ucrainean, India, Turcia și Egiptul au un rol important în eforturile de reducere a tensiunilor din Marea Neagră și în medierea dintre cele două state.

„Suntem gata de un armistițiu. Le suntem recunoscători Indiei, Turciei și Egiptului, care joacă un rol activ și important în reducerea tensiunilor din Marea Neagră, precum și în eforturile de mediere. Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei”, a declarat Andrii Sibiga, citat de postul public de televiziune Suspilne.

Propunerea Kievului vizează oprirea atacurilor asupra infrastructurii portuare și a navelor din Marea Neagră, astfel încât Ucraina să-și poată redeschide porturile și să reia transportul cerealelor și al altor produse agricole.

Rusia vrea includerea infrastructurii petroliere în armistițiu

Potrivit lui Sibiga, Moscova ar fi propus ca în cadrul unui eventual acord să fie suspendate și atacurile ucrainene asupra sectorului petrolier rus.

Kievul nu respinge complet această posibilitate, însă susține că oprirea atacurilor asupra infrastructurii petroliere ar trebui negociată separat, în cadrul unui acord mai amplu de încetare a focului în domeniul energetic.

„Dacă vorbim despre producția agricolă, atunci, desigur, suntem pregătiți pentru un astfel de armistițiu. Ei (rușii) propun includerea petrolului. Petrolul poate fi un element al unui armistițiu energetic mai amplu. Dar în Marea Neagră ne concentrăm pe producția agricolă”, a precizat ministrul ucrainean, citat de Ukrinform.

Exporturile agricole, afectate de intensificarea atacurilor

Propunerea Ucrainei vine pe fondul intensificării atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale din regiunea Mării Negre. Potrivit agenției EFE, exporturile agricole ucrainene au fost practic blocate începând din vară, după escaladarea atacurilor în zonă.

În paralel, Ucraina propune și un armistițiu energetic, prin care Rusia să înceteze bombardamentele asupra infrastructurii sale electrice. Kievul susține că protejarea rețelei de energie rămâne una dintre priorități, în condițiile în care atacurile rusești continuă să afecteze infrastructura energetică ucraineană.

Deocamdată, Moscova nu a oferit un răspuns oficial la propunerea de armistițiu în Marea Neagră, transmite Digi24.