Ucraineanca suspectată de comiterea atacului cu bombă care l-a vizat pe Vadim Ermolaev, un om de afaceri bogat de origine ucraineană, la Monaco săptămâna trecută, a fost găsită fără viaţă luni seară în apropiere de Kiev.

Elena Pozdîrcă
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Publicaţia Ukrainska Pravda, care citează surse din agenţiile de aplicare a legii, scrie că femeia a fost împuşcată, cadavrul ei fiind găsit luni, în jurul orei locale 23:00, transmite News, care citează Reuters.

Într-o alertă roşie emisă anterior de Interpol se preciza că principalul suspect al atacului de la Monaco este Anastasia Berezovska, o ucraineancă în vârstă de 39 de ani, vorbitoare de limba germană, căutată de autorităţile din Monaco pentru tentativă de asasinat, plasare a unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenţie criminală, şi conspiraţie criminală.

Procurorul adjunct din Monaco a declarat săptămâna trecută că atacatoarea părăsise principatul pe jos, ajungând în Franţa, de unde a fugit cu maşina spre Germania via câteva ţări europene, printre care Italia.

Anastasiia Berezovska
Anastasiia Berezovska/ Interpol
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Uciderea suspectei adâncește misterul tentativei de asasinare a oligarhului

Anastasiia Berezovska este suspectată de faptul că a plasat, la 29 iunie, o bombă în faţa apartamentului lui Vadim Iermolaiev, pe care a detonat-o când multimilionarul şi familia sa s-au întors acasă. Acest magnat imobiliar, soţia sa şi fiul lor în vârstă de 13 ani au fost grav răniţi în atentat.

Anchetatorii din Monaco privilegiază pista ucraineană - o implicare a serviciilor de informaţii. Vadim Iermolaiev a plecat din Ucraina în Monaco în 2022. Kievul i-a retras cetăţenia ucraineană şi i-a impus sancţiuni.

Interpolul a publicat o notiţă de căutare pe numele Anastaiiei Berezovskaia, care plecat din Monaco prin Franţa, Italia şi Germania, iar apoi prin Austria sau Elveţia cu o maşină închiriată. Acest periplu s-a încheiat la Kiev. Misterul acestei tentativei de asasinat se adânceşte, comentează ziatul francez, transmite știrileprotv.ro.

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