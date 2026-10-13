Un avion al companiei aeriene Qantas a fost scos din uz la Roma, după ce la bord au fost descoperite ploșnițe. Insectele au fost găsite în zona din față a clasei economice a unui Boeing 787 Dreamliner, în timpul zborului de la Perth spre capitala Italiei. Incidentul a dus la anularea cursei de întoarcere, programate pentru 10 octombrie.

Potrivit The Guardian, care citează informații publicate de The Sydney Morning Herald, ploșnițele au fost descoperite în timpul zborului QF5 din 9 octombrie. După aterizarea la Roma, aeronava a fost scoasă din serviciu pentru o curățare în profunzime.

Reprezentanții companiei au declarat că zborul a fost anulat pentru ca inginerii și echipele de mentenanță să poată curăța temeinic avionul, după ce a fost identificată o problemă la un număr mic de scaune din clasa economică. Pasagerilor afectați li s-a oferit cazare și au fost transferați pe alte zboruri în decurs de 48 de ore de la plecarea programată inițial.

Cum au ajuns insectele în avion

O specialistă în parazitologie de la Universitatea Macquarie, Michelle Power, a declarat că insectele au fost aduse, cel mai probabil, la bord în bagajele sau pe hainele unui pasager. Potrivit acesteia, ploșnițele se pot ascunde în locuri întunecate și sunt atrase de mirosul hainelor purtate.

Deși nu sunt considerate periculoase, mușcăturile ploșnițelor pot provoca mâncărimi și iritații. Eliminarea lor este dificilă, deoarece insectele se pot ascunde în crăpături și în lenjeria de pat pentru perioade îndelungate, fără să se hrănească.

Reacția companiei

Qantas a precizat că aeronavele sale sunt curățate regulat și că interiorul acestora este dezinfectat o dată la 50 de zile, ca măsură preventivă. Compania și-a cerut scuze pasagerilor pentru neplăcerile provocate de anularea cursei.