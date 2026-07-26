Doi bărbați au murit după ce avionul de mici dimensiuni cu care călătoreau s-a prăbușit sâmbătă dimineață pe acoperișul unei case din nord-vestul Germaniei, relatează TF1info.

Avionul de mici dimensiuni a lovit frontal acoperișul înclinat al unei case din comuna Ganderkesee, situată lângă orașul Oldenburg, în landul Saxonia Inferioară.

Poliția a raport inițial un deces și o persoană dispărută, după care a anunțat moartea a doi bărbați de 65 de ani, respectiv 77 de ani din orașul Bremen.

În urma „operațiunilor îndelungate și complexe de recuperare a epavei aeronavei”, poliția a stabilit că ambii bărbați aflați la bord au murit în accident.

Epava încastrată în acoperiș a fost îndepărtată complet, iar locuitorii evacuați s-au putut întoarce la casele lor.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului, scrie libertatea.ro.