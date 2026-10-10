Un bărbat a fost arestat pe Aeroportul Internațional din Miami, după ce ar fi încercat să introducă ilegal în Statele Unite 10 păsări vii, ascunse în tuburi din plastic cusute în lenjeria intimă, au anunțat procurorii federali americani. Întrebat de ce transporta păsările, Hernandez Castillo le-ar fi spus ofițerilor că acestea erau destinate „uzului personal", potrivit documentelor din dosar.

Agenții vamali au descoperit șase tuburi din plastic cusute în lenjeria intimă a suspectului, după ce au observat o umflătură suspectă în zona taliei, potrivit documentelor judiciare, scrie ABC News.

Potrivit documentelor judiciare citate de procuratura federală pentru Districtul de Sud al Floridei, Alberto Hernandez Castillo a ajuns duminică pe aeroportul din Miami, după o călătorie în Cuba, unde a declarat că își vizitase familia.

În timpul controlului de securitate, agenții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei al SUA (CBP) l-au întrebat dacă transportă animale sau exemplare de faună sălbatică. Bărbatul a negat că ar fi adus astfel de animale în țară.

Cu toate acestea, agenții au observat o umflătură neobișnuită în partea din față a taliei și au remarcat că acesta părea nervos, conform documentelor judiciare.

Păsările au fost descoperite în șase tuburi din plastic

Ofițerii l-au condus pe suspect într-o zonă securizată, unde au efectuat un control corporal. În timpul verificărilor, au descoperit șase tuburi din plastic cusute în lenjeria intimă, în interiorul cărora se aflau cele 10 păsări vii, potrivit procurorilor.

Identificarea preliminară a arătat că printre exemplarele transportate se numărau opt păsări din specia Tiaris olivaceus, cunoscută în engleză drept yellow-faced grassquit, și două exemplare din specia Passerina caerulea, denumită în engleză blue grosbeak.

Întrebat de ce transporta păsările, Hernandez Castillo le-ar fi spus ofițerilor că acestea erau destinate „uzului personal", potrivit documentelor din dosar.

Anchetă federală pentru introducerea ilegală de bunuri

Procuratura federală a anunțat că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru introducerea ilegală de bunuri în Statele Unite. Serviciul american pentru Pește și Faună Sălbatică (U.S. Fish and Wildlife Service) desfășoară, de asemenea, o anchetă în acest caz.

ABC News a precizat că a solicitat un punct de vedere din partea avocatului din oficiu al lui Hernandez Castillo, însă nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind starea celor 10 păsări și nici cu privire la măsurile care vor fi luate în privința lor.

Cazul este în curs de investigare, iar acuzațiile formulate împotriva suspectului nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă a vinovăției, scrie observatornews.ro