Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru la o grădină zoologică din Yorkshire, Marea Britanie. Potrivit poliției, acesta a intrat în țarcul animalului, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să-i salveze viața.

Serviciile de urgență au fost alertate sâmbătă, la scurt timp după ora 13:30, după ce bărbatul a pătruns în țarcul de la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster, unde a fost atacat de tigru, scrie The Guardian.

Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, a transmis poliția din South Yorkshire, care a precizat că familia victimei a fost informată despre cele întâmplate.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că animalul l-a atacat pe bărbat și i-a provocat „răni grave”.

„Echipajele serviciilor de urgență au intervenit și, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului”, au transmis reprezentanții poliției.

Poliția le cere oamenilor să nu distribuie imaginile atacului

Videoclipuri distribuite pe internet par să surprindă momentul în care un tigru atacă un bărbat în interiorul țarcului, lovindu-l cu labele și luptându-se cu el.

Poliția le-a cerut oamenilor să nu distribuie pe rețelele sociale imaginile „tulburătoare” care surprind atacul.

În același timp, autoritățile au precizat că animalul nu a fost rănit și că nu există un pericol mai larg pentru public.

„În ceea ce privește zvonurile legate de starea tigrului, animalul nu a fost rănit și a rămas în țarc după incident. Nu există niciun pericol pentru public”, au transmis reprezentanții poliției.

Reacția conducerii grădinii zoologice

Reprezentanții Yorkshire Wildlife Park au confirmat producerea unui „incident grav” în interiorul țarcului și au anunțat că au activat imediat procedurile de urgență.

„Procedurile noastre de intervenție în caz de urgență au fost activate imediat, iar serviciile de urgență se află în prezent la fața locului.

Colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, au transmis reprezentanții parcului într-un comunicat.

Aceștia au subliniat că siguranța vizitatorilor, a angajaților și a animalelor reprezintă o prioritate.

„Siguranța și bunăstarea vizitatorilor, angajaților și animalelor reprezintă prioritatea noastră absolută”, au adăugat reprezentanții Yorkshire Wildlife Park, scrie știrileprotv.ro