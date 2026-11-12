Un colonel al armatei ruse a murit după ce automobilul său a explodat în apropierea locuinței sale din Sankt Petersburg. Deflagrația s-a produs în jurul orei șapte dimineața, în timp ce militarul ieșea cu mașina din curtea blocului în care locuia. Potrivit presei ruse, sub automobil fusese montat un dispozitiv exploziv, detonat de la distanță.

Imaginile surprinse de camera de supraveghere arată momentul în care mașina explodează, iar zona este luminată pentru o fracțiune de secundă de flăcări. Deflagrația s-a produs în cartierul Șușari din Sankt Petersburg. În imaginile filmate ulterior se vede automobilul grav avariat, cu partea din față distrusă.

Potrivit publicației ruse Fontanka, dispozitivul exploziv fusese prins de partea inferioară a mașinii și a fost activat de la distanță, exact în momentul în care colonelul ieșea din curte. Potrivit unul alt canal rus, colonelul ar fi ocupat funcția de șef al serviciului de navigație al Armatei a 6-a Aeriene și de Apărare Antiaeriană. Numele său nu a fost făcut public, iar această funcție nu a fost confirmată oficial. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat moartea militarului și a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru omor. Deocamdată, nu a fost anunțată nicio revendicare a atacului și nici Ucraina nu a comentat incidentul.