Ministrul israelian de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a cerut, într-un podcast publicat în weekend, ca „30 până la 40” de persoane să fie ucise în fiecare noapte în cadrul unor asasinate țintite în Fâșia Gaza, scrie CBS News.

Discutând despre răspunsul Israelului la atacul terorist condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza, precum și despre decizia recentă a Israelului de a reduce numărul atacurilor desfășurate în teritoriul palestinian devastat, Ben-Gvir a declarat:

„Nu este un secret, nu sunt de acord cu premierul. Cred că ar trebui efectuate asasinate țintite în Gaza, eliminând 30 până la 40 în fiecare noapte.”

„Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată”, a adăugat membrul cabinetului israelian.

„Sunt oameni acolo care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni.”

Șeful Securității Naționale a făcut declarațiile într-o discuție cu Rom Braslavski, care a fost ținut anterior ostatic în Gaza, în cadrul podcastului acestuia de duminică.

Israelul a avut în trecut un grup de 21 de colonii în Fâșia Gaza, cunoscut sub numele de Gush Katif, însă coloniștii și forțele israeliene s-au retras din enclavă în urmă cu două decenii.

„Consider că întreaga Gaza este a noastră”, a declarat Ben-Gvir în interviul înregistrat.

„Colonii nu doar în Gush Katif, ci în întreaga Gaza, încurajarea unei emigrări cât mai ample, trimiterea lor în țările lor. Iar pentru teroriști, nicio emigrare, nimic, doar să-i ucidem unul câte unul.”

Experți în drept și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite au avertizat că orice măsură de forțare a palestinienilor să părăsească Gaza ar putea constitui epurare etnică.

Rețeaua extinsă de colonii israeliene din Cisiordania ocupată – celălalt teritoriu palestinian, mult mai întins – este considerată ilegală de Organizația Națiunilor Unite, Curtea Internațională de Justiție și numeroase alte organizații și state.

Actualul guvern israelian a încurajat însă construirea de noi locuințe în Cisiordania și contestă caracterizarea drept ilegale a majorității coloniilor din teritoriu, scrie știrileprotv.ro