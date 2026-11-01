Încă un weekend cu proteste violente în vestul Europei. În Franța, Germania și Elveția, manifestanții au incendiat baricade, au devastat magazine și s-au luat la bătaie cu polițiștii. În unele orașe, forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. În Franța, aproximativ 320 de mii de oameni au participat la manifestații, iar în Germania și Elveția protestele au fost marcate de incidente violente și arestări.

În Frankfurt, violențele au izbucnit după lăsarea întunericului. Mai mulți polițiști au fost răniți, după ce aproximativ 100 de persoane au atacat cu sticle, pietre și artificii forțele de ordine.

Mai multe magazine au fost devastate de persoane mascate, iar alte câteva au fost avariate. Potrivit poliției, unele grupuri au aruncat și cocktailuri Molotov. Un magazin de arme a fost, de asemenea, atacat, însă armele furate au fost recuperate.

Scene violente s-au derulat și în Hamburg, unde protestatarii au aruncat cu artificii în polițiști și au incendiat tomberoane și schele. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, ca să-i potolească pe scandalagii.

În Franța, manifestațiile au fost în general pașnice, pe parcursul zilei. Spre seară însă, s-au înregistrat ciocniri la Paris, Marsilia și în alte orașe, printre care Bordeaux, Toulouse, Lyon și Nantes.

În Marsilia, cel puțin doi oameni au fost răniți. Un magazin din centrul orașului a fost jefuit, iar cinci persoane au fost reținute. Alte două magazine au fost vandalizate.

La Paris, un polițist din trupele anti-revoltă a fost lovit de un cocktail Molotov, care i-a aprins o parte a uniformei. Agentul a suferit arsuri ușoare la picior, potrivit ministrului de Interne care a calificat atacul drept tentativă de omor.

Pe tot parcursul zilei, autoritățile franceze au reținut în jur de 500 de persoane. Potrivit estimărilor acestora, aproximativ 320 de mii de oameni au participat la manifestații în întreaga țară - dintre care 70 de mii la Paris.

Protestele au ajuns și în Elveția, unde sute de persoane au ieșit în stradă la Zürich, în noaptea de Halloween. Manifestația nu a fost autorizată și a fost organizată sub sloganul „Ne-am săturat – și în Elveția”, în semn de solidaritate cu tinerii care protestează în Franța. Unii participanți purtau măști de Halloween și ochelari de protecție, iar alții au lansat artificii și rachete.

Protestatarii au ridicat baricade din tomberoane, biciclete și trotinete electrice, după care le-au incendiat. Au dat foc și unei mașini, iar geamurile mai multor magazine și ale unei stații de transport public au fost sparte. Polițiștii au fost atacați cu pietre, sticle și materiale pirotehnice. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

La un moment dat, o patrulă de poliție, chemată să acorde ajutor unui adolescent cu răni grave la picior, a fost atacată de mulțime. Mașina poliției a fost avariată, iar agenții au fost nevoiți să se retragă înainte de a putea interveni în ajutorul băiatului.

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