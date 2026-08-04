Un spectacol cosmic, pe care mulți îl văd o singură dată în viață, se apropie cu pași repezi. Pe 12 august, ziua se va transforma în noapte, în mai multe țări din Europa, odată cu o eclipsă totală de soare.

Așa au reacționat oamenii în octombrie 2024, pe Insula Paștelui, când o eclipsă de soare i-a fermecat pe cei prezenți. Peste doar câteva zile, spectacolul astronomic se mută în Europa și va putea fi admirat de sute de mii de oameni. Pe 12 august, Luna va trece între Soare și Pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă Polul Nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape două minute și jumătate, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.

Jake FOSTER, ASTRONOM AL OBSERVATORULUI REGAL GREENWICH: „ Aici în Marea Britanie vom fi foarte norocoși. Vom putea vedea eclipsa de soare parțial, dar va fi un moment spectaculos, deoarece Luna va acoperi între 90 și 95% discul solar, depinde de unde o vezi din Marea Britanie. Fenomenul va avea loc înainte de apusul soarelui. Dacă vreți să vedeți eclipsa totală, trebuie să vă aflați pe traseul umbrei Lunii. Pentru asta va fi nevoie să ajungeți în locuri precum Groenlanda, Islanda sau nordul Spaniei."

Unul dintre cele mai bune locuri din Europa, de unde se va putea vedea eclipsa totală de Soare, va fi capitala Islandei, Reykjavik. Cercetători din întreaga lume vor profita de acest eveniment. Agenția Spațială Europeană va studia Soarele și coroana sa - încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Totodată, echipe de cercetare din universități americane vor lansa zeci de baloane de mare altitudine din Spania și din Islanda, pentru a studia atmosfera Pământului și modificările produse în timpul fenomenului.

Jake FOSTER, ASTRONOM AL OBSERVATORULUI REGAL GREENWICH: „Cea mai sigură metodă prin care poți privi direct eclipsa este folosirea unei perechi de ochelari speciali pentru eclipsele solare. Aceștia sunt prevăzuți cu lentile speciale, care blochează 99% din lumina Soarelui, făcând astfel posibilă observarea fenomenului în condiții de siguranță.”

Umbra Lunii va parcurge un traseu de aproximativ 8.300 de kilometri, într-o oră și jumătate -în mare parte, deasupra Oceanului Atlantic. Spectacolul astronomic se va încheia deasupra Mării Mediterane.