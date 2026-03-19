India a desfășurat „mai mult de șase” nave militare în zona Strâmtorii Ormuz pentru a asigura escorta petrolierelor sale, în contextul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Informația a fost relatată de Bloomberg, care citează surse bine informate, transmite digi24.ro.

Navele vor fi amplasate la est de strâmtoare și nu vor intra în canalul navigabil propriu-zis, escortând navele până în apele sigure din partea de nord a Mării Arabiei. Operațiunea se desfășoară în cadrul misiunii „Sankalp”, lansată în 2019 pentru a asigura securitatea navigației comerciale și a proteja interesele maritime ale Indiei în Golful Persic.

În ultimele zile, India a asigurat deja tranzitul în siguranță al două tancuri de stat cu gaz lichefiat și poartă negocieri cu Iranul privind trecerea altor câteva nave cu combustibil, scrie agenția. Potrivit oficialilor guvernamentali, în Golful Persic sunt blocate 22 de nave sub pavilion indian, inclusiv șase nave de transport gaz și patru petroliere.

Prim-ministrul Narendra Modi a discutat săptămâna trecută situația din regiune cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, inclusiv modalitățile de asigurare a trecerii nestingherite a navelor.

În același timp, după cum subliniază Bloomberg, New Delhi nu a răspuns direct la apelul președintelui american Donald Trump adresat altor țări de a trimite nave de război în strâmtoare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că această chestiune „nu a fost discutată cu SUA în cadrul unor consultări bilaterale”.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de la sfârșitul lunii februarie, când SUA și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului.

Prin strâmtoare trec aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol, iar blocarea acesteia a dus deja la o penurie acută de gaz în India, care primește aproximativ 90% din importurile de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu.

Cu câteva zile înainte, Trump a îndemnat țările europene și alte țări să se alăture eforturilor militare de deblocare a strâmtorii, însă o serie de aliați, printre care Franța și Germania, au refuzat.

Ca răspuns, liderul american a calificat această decizie drept „o greșeală foarte proastă” și a declarat că trebuie „reflectat” asupra continuării apartenenței SUA la NATO.