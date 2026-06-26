Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a decis rechemarea din funcție a 37 de șefi de misiuni diplomatice, într-un amplu proces de reorganizare și modernizare a corpului diplomatic. Anunțul a fost făcut vineri de ministra de Externe, Anita Orban, care a precizat că măsura urmărește adaptarea reprezentării externe a țării la noile priorități de politică externă.

Potrivit oficialului ungar, în cazul unei părți dintre diplomați mandatele au ajuns la final, iar în alte situații schimbările au fost făcute pentru ca interesele Ungariei să fie reprezentate „în mod credibil și eficient”, în conformitate cu direcțiile actuale ale politicii externe, transmite digi24.ro.

Anita Orban a subliniat că reforma face parte dintr-un proces mai amplu de înnoire profesională a Ministerului de Externe, obiectivul fiind constituirea unui corp diplomatic „înalt pregătit, motivat și profesionist”.

„Avem nevoie de ambasadori și diplomați care să contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale Ungariei și să consolideze capacitatea de a-i afirma interesele la nivel internațional”, a declarat ministra.

În cadrul reformei, Ministerul de Externe a creat și funcția de secretar de stat adjunct responsabil de strategia privind resursele umane și pregătirea profesională a diplomaților.

Șefa diplomației ungare a afirmat că un corp diplomatic performant este esențial pentru reprezentarea eficientă a intereselor politice, economice și strategice ale țării și pentru sprijinirea obiectivelor internaționale ale întregului guvern.