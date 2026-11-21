Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume a fost capturat în Mexic, în urma unei operațiuni militare de amploare. Cunoscut drept „El Chapo Isidro”, acesta figura pe lista celor mai căutați zece fugari ai FBI, iar autoritățile americane ofereau o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la arestarea sa. Operațiunea a declanșat confruntări violente între forțele de securitate și grupări înarmate.

Imaginile au fost filmate în timpul unei operațiuni militare din Mexic. Un elicopter a survolat orașul Guasave, iar din acesta au fost trase rafale de focuri de armă asupra membrilor înarmați ai unui cartel de droguri.

În alte înregistrări, martorii au surprins camioane cuprinse de flăcări, abandonate pe șosele. Fumul negru s-a ridicat deasupra orașului, iar vehiculele incendiate au blocat drumurile. Violențele au izbucnit în timpul intervenției forțelor federale pentru capturarea traficantului.

În timpul unui meci de baseball, s-au auzit focuri de armă în apropiere, iar spectatorii au fugit în toate direcțiile. Unii au sărit peste garduri, alții s-au ascuns, în timp ce jucătorii au părăsit terenul. Partida a fost întreruptă, iar în tribune s-a instalat panica.

Ținta operațiunii a fost El Chapo Isidro, liderul unei organizații criminale cunoscute drept cartelul Guasave. FBI îl acuza că a coordonat traficul de droguri către Statele Unite.