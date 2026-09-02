Iranul a atacat miercuri baze militare ale Statelor Unite din Golf, după ce SUA au lansat o serie de atacuri împotriva sa, a doua de acest fel în câteva zile, transmite France Presse.

„Forțele americane au lovit ținte ale Corpului Gărzilor Revoluției Iraniene, în special obiective de apărare aeriană, sisteme radar și instalații maritime”, a scris pe X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), anunțând încheierea acestei serii de atacuri.

Iranul a afirmat apoi că a lansat o „operațiune decisivă de ripostă” cu rachete și drone, vizând „bazele și interesele americane din regiune”, potrivit agenției de presă de stat Tasnim.

Gardienii Revoluției au revendicat ulterior atacuri împotriva bazelor militare americane din Iordania, Irak și Bahrain.

Trump: „Când se va ridica poporul iranian

Dacă Teheranul „răspunde la acest atac perfect justificat, va fi lovit din nou, mult mai dur și mai puternic”, a amenințat președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Ulterior, el a declarat că „preferă” situația actuală, asigurând că Statele Unite dețin un „control aproape total asupra strâmtorii Ormuz” și că economia iraniană este pe cale să „se prăbușească complet”.

„Când se va ridica poporul iranian și va lupta?”, a întrebat el.

Armata iordaniană a anunțat că a interceptat zece rachete lansate din Iran, adăugând că alte trei s-au prăbușit departe de zonele locuite, fără a provoca răniți.

Kuwaitul a declarat, de asemenea, că a fost ținta unor rachete și drone, iar miercuri dimineața devreme au răsunat sirenele de alarmă în Bahrain, potrivit corespondenților AFP.

Iranul, lovit după ce a făcut apel la diplomație

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Militar Central al Iranului, Ebrahim Zolfaghari, a promis „răspunsuri mai ample și mai distructive” în cazul în care atacurile americane vor continua, adresând același avertisment „oricărei țări care cooperează cu armata americană agresivă”.

Presa de stat a raportat un bilanț de cel puțin 11 morți în urma acestor atacuri americane: patru în timpul unei nunți din regiunea Hormozgan, unde aproximativ 50 de persoane au fost rănite, și șapte în regiunea Khuzestan în urma unor atacuri cu rachete care au provocat, de asemenea, opt răniți.

Atacurile americane au început la scurt timp după ce președintele iranian Massoud Pezeshkian a făcut apel la o revenire la diplomație, care se află în prezent într-un impas.

El a afirmat că, dacă Statele Unite ar respecta protocolul de acord semnat în iunie, care a fost încălcat aproape imediat, „Republica Islamică Iran ar lua imediat măsuri reciproce”, scrie hotnews.ro