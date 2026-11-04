Valul albastru a ajuns până în cele mai puternice bastioane republicane din Statele Unite. Democrații au răsturnat rezultatul în șapte state și au păstrat alte două teritorii-cheie, reușind să câștige controlul Senatului. În Texas, Kansas și Carolina de Sud, republicanii au pierdut mandate pe care le apărau de zeci de ani. Iar în unele state, rezultatul a adus premiere istorice și schimbări spectaculoase la conducerea administrațiilor locale.

O victorie care intră în istoria Statelor Unite a fost obținută în Michigan. Democratul Abdul El-Sayed a câștigat cursa pentru Senat și va deveni primul senator musulman din istoria țării.

Abdul EL-SAYED, DEMOCRAT: „Voi (n.red.- republicanii) ați ales ura, iar Michigan a ales speranța. Sper să nu mai fim nevoiți să vedem oameni ca voi în acest stat.”

În Texas, democrații au pus capăt unei perioade de aproape patru decenii în care nu au mai câștigat un loc în Senat. James Talarico l-a învins pe republicanul Ken Paxton și a obținut mandatul.

James TALARICO, DEMOCRAT: „Și tocmai am transmis un mesaj fiecărui miliardar care finanțează campanii politice, fiecărui mega-donator cu averi de trilioane de dolari, fiecărui apărător corupt al acestui sistem politic defect. În acest stat, în această țară, puterea aparține poporului.”

Tot în Texas, Gina Hinojosa a câștigat funcția de guvernatoare, punând capăt dominației republicane asupra acestei funcții.

O premieră după aproape un secol a fost înregistrată în Kansas. Democratul Adam Hamilton l-a învins pe senatorul republican Roger Marshall. Este primul democrat ales în Senatul american din acest stat din 1932 încoace.

Adam HAMILTON, DEMOCRAT: „Avem un mesaj pentru țară. Iar mesajul este, într-adevăr, că suntem mai puternici împreună decât dezbinați.”

Și în Iowa, republicanii au pierdut un mandat pe care îl considerau sigur. Democratul Josh Turek a câștigat cursa pentru Senat, iar partidul său a obținut și funcția de guvernator, prin victoria lui Rob Sand.

În Ohio, democrații au reușit o dublă victorie. Au câștigat atât cursa pentru Senat, cât și funcția de guvernator, învingând candidații republicani.

Amy ACTON, DEMOCRAT: „Această victorie este pentru fiecare locuitor al statului Ohio care și-a dorit și care și-a dorit să aibă din nou în funcții publice oameni care rezolvă problemele, în loc să le creeze, și care nu confundă bunătatea cu slăbiciunea.”

În Carolina de Sud, democrata câștigătoare a învins-o pe candidata republicană și a obținut un mandat în Senat.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Donald Trump câștigase statul cu aproape 18 puncte procentuale în 2024.

În Maine, republicanii au pierdut un mandat apărat de una dintre cele mai cunoscute senatoare ale partidului. Candidatul democrat a învins-o, punând capăt unei perioade de aproximativ trei decenii în Senatul american.

Iar în Georgia, democrații au păstrat mandatul de senator și au obținut o victorie importantă în cursa pentru guvernator. Noua guvernatoare va deveni prima femeie de culoare care conduce un stat american.

Keisha LANCE, DEMOCRAT: „Keisha! Georgia nu este definită de un singur moment în timp sau de o singură persoană. Este definită de noi toți. Iar eu voi fi guvernatoarea tuturor locuitorilor acestui stat.”

Rezultatele din cele nouă state arată amploarea schimbării electorale din America. Democrații au reușit să câștige în teritorii considerate mult timp fiefuri republicane, să recupereze mandate pierdute și să aducă în prim-plan o nouă generație de politicieni.