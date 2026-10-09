Proteste împotriva planurilor bugetare ale guvernului federal belgian au degenerat vineri în confruntări la Bruxelles. Poliția a folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă pentru a dispersa un grup de manifestanți care au aruncat cu bucăți de lemn, sticle și coșuri de gunoi în forțele de ordine. Mai multe persoane au fost arestate, relatează presa belgiană.

Acțiunile au fost organizate de cele două mari sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, care se opun planurilor bugetare ale guvernului federal. Reprezentanții acestora avertizează că măsurile propuse riscă să pună o povară suplimentară pe umerii angajaților și ai gospodăriilor, în condițiile creșterii costurilor de trai și ale facturilor la energie.

În apropierea Gării Centrale din Bruxelles, un grup de protestatari îmbrăcați în negru, cu măști și căști de protecție, ar fi încercat să provoace o confruntare cu poliția. După intervenția forțelor de ordine, aceștia s-au alăturat mulțimii mai mari de manifestanți sindicali.

FGTB-ABVV a organizat un marș de la gara Bruxelles-Central până la Bruxelles-Midi, în timp ce CSC-ACV a ales să protesteze în fața sediilor partidelor aflate la guvernare. Sindicatele susțin că angajații au contribuit deja suficient la eforturile economice și cer autorităților să ia în calcul un plan bugetar alternativ, despre care afirmă că ar putea aduce venituri de până la 21 de miliarde de euro fără reduceri drastice ale cheltuielilor.

Acțiunea de vineri este cel puțin a zecea manifestație majoră organizată de sindicate împotriva politicilor guvernului federal.

Transportul public, puternic afectat

Protestele au perturbat și transportul public din capitala Belgiei. Operatorul STIB-MIVB a anunțat că circulă mult mai puține metrouri, tramvaie și autobuze decât într-o zi obișnuită.

Vineri dimineață erau funcționale doar liniile de metrou 1 și 5, șase linii de tramvai și zece linii de autobuz. Frecvența curselor a fost redusă, iar serviciile de noapte Noctis au fost suspendate.

140 de zboruri, anulate pe aeroportul din Bruxelles

Protestele au afectat și traficul aerian. Aeroportul din Bruxelles a anulat 140 de zboruri, pe fondul perturbărilor anticipate în activitatea companiei de servicii la sol Alyzia, care deservește mai multe companii aeriene.

La rândul său, Brussels Airlines a anunțat anularea a aproximativ 40% dintre zborurile sale către și dinspre Bruxelles.

Sindicatele au organizat acțiunile pentru a pune presiune asupra guvernului în timpul elaborării bugetului și pentru a avertiza asupra efectelor pe care măsurile propuse le-ar putea avea asupra veniturilor populației, transmite Digi24.