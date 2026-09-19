În jur de 500 de protestatari de extremă dreapta au ieșit în stradă sâmbătă la Haga împotriva politicilor privind imigrația și azilul, într-o manifestație marcată de violențe, potrivit AFP, The Guardian, și agenției Anadolu.

Evenimentul a fost organizat de grupul de extremă dreapta Wij Zijn Het Volk, însă marșul planificat de demonstranți a fost anulat de autoritățile municipale după ce au izbucnit violențe în zona Malieveld, un parc din centrul orașului.

În cele din urmă, oficialii au solicitat forțelor de ordine să disperseze mulțimea.

„Scene dezgustătoare”, spune ministrul justiției

La Malieveld, protestatarii au început să arunce cu materiale pirotehnice și alte obiecte spre forțele de ordine.

Ministrul olandez al justiției, David van Weel, a condamnat „scenele dezgustătoare” de la protest, într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit oficialului, demonstranții au făcut salutul nazist, au scandat sloganuri antisemite și au atacat forțele de ordine.

„Salutul lui Hitler, sloganuri antisemite, violențe împotriva poliției și materiale pirotehnice aruncate spre forțele de ordine”, a scris ministrul David van Weel.

„Este important să fie luate măsuri dure împotriva acestei lucru. Mulțumesc tuturor ofițerilor de poliție care apără încă o dată statul nostru de drept democratic”, adăugat oficialul.

Autoritățile au reținut mai multe persoane.

Protest împotriva imigrației, sâmbătă, 19 septembrie 2026, la Haga. Credit: James Petermeier / Zuma Press / Profimedia

După interzicerea marșului, a fost permisă o manifestație separată în zona Malieveld, însă protestatarii au continuat să arunce cu materiale pirotehnice și alte obiecte spre forțele de ordine, care au intervenit cu tunuri cu apă.

Protestele au avut loc la un an de la violențele produse la o altă manifestație a dreptei care s-a desfășurat în aceeași locație, transmite Hotnews.ro.