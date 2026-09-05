Scena de la „Vocea României” a vibrat de muzică, emoție și competiție în prima ediție a sezonului 14. Bătălia serii s-a dat pentru o concurentă născută la Chișinău, care a întors 3 scaune în doar trei secunde și nu a durat mult până s-a întors și ultimul jurat. Pe lângă spectacol, seara a venit și cu un anunț neașteptat. Irina Rimes a dezvăluit că acesta este ultimul ei sezon în emisiune. Artista spune că vrea să ia o pauză de la carieră și să-și întemeieze o familie.

Noul sezon al emisiunii Vocea României a început cu voci puternice, iar bătălia serii s-a dat pentru Francoise (Fransuaz) Manuel. Născută la Chișinău, cu origini în Angola și stabilită în Italia, artista a întors 3 scaune în doar trei secunde și a devenit una dintre cele mai dorite concurente ale serii.

Tudor Chirilă a folosit chiar primul „super-block” al sezonului ca să o împiedice pe Irina Rimes să o ia în echipă. Francoise a ales, în cele din urmă, echipa lui Tudor.

Și Dafina Bușu a impresionat cu o interpretare curajoasă a piesei „Bad”.

Irina Rimes a vrut-o în echipa sa, iar în timp ce încerca să o convingă, a făcut anunțul care a surprins pe toată lumea.

Irina RIMES, ARTISTĂ: „Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreţi vă zic şi motivul, vreau să iau o pauză în carieră şi vreau să întemeiez o familie.”

Irina Rimes este antrenoare la „Vocea României” din 2018. Drumul concurenților va continua cu etapele următoare: audițiile pe nevăzute, confruntările, knockout-urile, semifinala și marea finală. Câștigătorul sezonului va primi trofeul „Vocea României” și premiul în valoare de 100 de mii de euro.