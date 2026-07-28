Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat marți la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump și a încerca încă o dată să obțină sprijinul omologului său american în fața Rusiei, transmite France Presse. Vizita este programată pentru ora locală 09:30, și are loc într-un moment în care Ucraina și Rusia își intensifică atacurile aeriene de lungă distanță, în timp ce eforturile diplomatice depuse de Statele Unite se află într-un impas, la mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse.

Relațiile dintre Zelenski și Trump au fost mult timp tensionate, dar președintele american a dat dovadă în ultimele săptămâni de mai multă bunăvoință față de liderul ucrainean.

Un oficial de la Casa Albă a anunțat vineri că cei doi se vor întâlni marți la Washington, chiar în ziua în care este programat omagiul adus senatorului Lindsey Graham, un fervent susținător al cauzei ucrainene, decedat pe 11 iulie la vârsta de 71 de ani, chiar după ce făcuse a zecea sa vizită la Kiev

„Ne pregătim pentru o întâlnire cu președintele Statelor Unite și echipa sa”, a subliniat, la rândul său, Zelenski, exprimându-și speranța că Washingtonul „va continua să sprijine Ucraina și că vom putea pune capăt acestui război printr-o pace demnă”.

Cum și-a schimbat Trump atitudinea față de Zelenski

În cadrul unei întâlniri anterioare la Washington, din octombrie 2025, Zelenski nu a reușit să-l convingă pe Donald Trump să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk.

Iar în cadrul unei întâlniri care a rămas în memoria colectivă, în februarie 2025, cei doi președinți au avut o dispută în fața camerelor de filmat în Biroul Oval, Trump acuzându-l atunci pe Zelenski de ingratitudine și că „se joacă cu al Treilea Război Mondial”.

Președintele american și-a schimbat ulterior atitudinea și, cu ocazia ultimei lor întâlniri de la începutul lunii iulie, în Turcia, i-a adresat cuvinte de încurajare omologului său ucrainean, declarând că acesta face „o treabă formidabilă”.

De asemenea, el și-a exprimat intenția de a autoriza Ucraina să producă rachete antiaeriene Patriot, de care aceasta duce o lipsă acută, pentru a face față atacurilor rusești.

Un alt semn de detensionare este faptul că influențatori americani apropiați de mișcarea MAGA, precum Laura Loomer și Tim Pool, și-au exprimat recent sprijinul față de Ucraina, după ce s-au opus mult timp acordării de ajutor acestei țări.

Zelenski s-a întâlnit săptămâna trecută cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner – pentru a „redinamiza diplomația”, care se află în impas de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie.

Încercările anterioare ale Statelor Unite de a media între Moscova și Kiev nu au avut succes din cauza dezacordurilor privind chestiunea dificilă a teritoriilor ucrainene revendicate de Rusia.

Relații reci între SUA și Rusia

Relațiile dintre Moscova și Washington s-au răcit, la rândul lor, în ultima perioadă, deși păreau că se vor îmbunătăți după ce Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în Alaska, în august 2025.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat luni că ar fi în curs discuții privind un armistițiu aerian. La începutul lunii iulie, acesta susținuse că intensificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei nu ar face decât să „prelungească” războiul.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere rusești, provocând o criză a combustibililor. Aceasta a vizat nave de marfă în Marea Azov și mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries.

La rândul său, Rusia continuă bombardamentele masive și a blocat exporturile agricole maritime ale Ucrainei, lovind în repetate rânduri portul ucrainean Odesa și navele care îl utilizează.

În cadrul unei întâlniri la Manila săptămâna trecută, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe omologul său american, Marco Rubio, cu privire la continuarea livrărilor de arme către Ucraina.

Aceasta a fost prima întâlnire dintre cei doi din septembrie 2025 și a durat doar aproximativ treizeci de minute. După aceea, Rubio a reiterat voința Washingtonului de a juca un rol „constructiv” pentru a pune capăt războiului, dar s-a arătat rezervat față de propunerile Moscovei, transmite hotnews.ro.