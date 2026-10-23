Aproximativ 150.000 de susținători ai mișcării de opoziție conduse de studenți s-au adunat joi, 22 octombrie, în centrul Belgradului, pentru a cere înlăturarea de la putere a partidului condus de Aleksandar Vučić. Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc duminică, 25 octombrie.

Mișcarea „Lista Studenților”, formată din candidați susținuți de studenți și fără un lider unic, vrea să pună capăt celor peste 14 ani de guvernare ai Partidului Progresist Sârb (SNS), o formațiune populistă de dreapta condusă de Aleksandar Vučić, scrie TheGuardian.

Organizațiile societății civile susțin că actuala campanie electorală a fost marcată de intimidări, arestări și folosirea abuzivă a resurselor publice.

„Am venit să susțin Lista Studenților pentru că tinerii mi-au dat, în sfârșit, speranța că este posibil să trăim într-o țară normală”, a declarat Marija Nedeljković Radić, în vârstă de 47 de ani, prezentă la manifestație.

Votul de duminică vine după aproape doi ani de proteste conduse de studenți, declanșate de prăbușirea unei copertine la gara recent renovată din Novi Sad, în 2024. În urma tragediei au murit 16 oameni. Incidentul, pus pe seama corupției, a provocat unele dintre cele mai ample manifestații din Serbia de la căderea regimului lui Slobodan Milošević, în anul 2000.

Mișcarea anticorupție a început prin solicitarea unei anchete transparente privind tragedia, dar ulterior protestatarii au cerut organizarea alegerilor anticipate. Joi, manifestanții au mărșăluit prin Belgrad, fluturând steaguri cu mesajul „Studenții câștigă”, scandând și suflând în fluiere. Potrivit grupului independent Arhiva Adunărilor Publice, la manifestație au participat aproximativ 150.000 de persoane.

„Punem capăt celor 14 ani de umilință, haos și trădare, precum și deceniilor în care interesele personale și de partid au fost puse mai presus de ale voastre”, a declarat profesorul universitar Jugoslav Gašić, unul dintre cei 250 de candidați ai Listei Studenților. Mulțimea a scandat „Victorie! Victorie!”.

Alegerile anticipate reprezintă cea mai mare provocare electorală pentru Vučić de când partidul său a venit la putere, în 2012. Președintele sârb, care a dominat scena politică a țării timp de peste un deceniu, a acuzat în repetate rânduri mișcarea studențească că ar încerca să organizeze o lovitură de stat finanțată din străinătate.

„Să nu uităm niciodată cum au încercat să ne doboare statul. Să-l protejăm și să-l apărăm întotdeauna”, a declarat Vučić, în vârstă de 56 de ani, la un miting electoral organizat joi în capitală. El a demisionat din funcția de președinte pentru a candida la postul de prim-ministru.

Lista Studenților propune 250 de candidați pentru cele 250 de locuri din Parlament. Mulți dintre ei provin din mediul academic sau nu au mai făcut parte din structurile politice tradiționale. Principala promisiune a mișcării este combaterea corupției.

Rezultatul alegerilor este greu de anticipat, deoarece Serbia nu dispune de sondaje independente considerate fiabile, iar cercetările publicate indică rezultate foarte diferite.

Cu câteva zile înainte de scrutin, organizațiile societății civile au avertizat că nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte. Miercuri, procurorii din Belgrad au audiat șase persoane reținute sub suspiciunea că ar fi planificat acte de violență, revolte și atacuri în ziua votului.

În ultimele luni au fost raportate tot mai multe amenințări și tentative de intimidare a studenților care protestează. Cu toate acestea, manifestațiile mișcării au rămas în mare parte pașnice de la începutul lor.

„Este important să transmitem un mesaj de iubire și pace și să ne revedem pe 25 octombrie, la secțiile de votare”, a declarat Igor, un student în vârstă de 35 de ani, prezent la miting.