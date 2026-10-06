Si zeci de mii de spanioli, au iesit in stradă. Acestia reclamă tot mai apăsat, lipsa de locuințe accesibile. In Barcelona, o astfel de manifestatie a degenerat in violente, la scurt timp dupa ce seful guvernului socialist, de la Madrid, Pedro Sanchez, a convocat alegeri anticipate.

Zeci de mii de catalani au manifestat pe strazile Barcelonei. Au denuntat lipsa locuințelor accesibile. Spre finalul marșului, au inceput violentele!

Protestul a avut loc la cateva ore dupa ce premierul Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, pe fondul impasului politic generat chiar de criza locuinţelor.

Confruntarea cu electoratul în acest moment este o mişcare riscantă, întrucât Partidul Socialist al lui Sanchez este în urmă în sondajele de opinie. Acestea sugerează că o coaliţie condusă de Partidul Popular, de orientare conservatoare, cu sprijinul partidului de extrema-dreapta Vox, este cel mai probabil scenariu post electoral în Spania.

După opt ani la putere, premierul Sanchez este, slăbit de scandaluri de corupție care implică mai multe persoane din anturajul său inclusiv soția și fratele.

Montserrat NEBRERA, ANALIST POLITIC: „Avem de-a face cu o manevră menită să speculeze un context care, din perspectiva socialiștilor, ar putea fi cel mai favorabil. Momentul actual – marcat de o criză a locuințelor care a generat mobilizări stradale, situație la care probabil au contribuit și socialiștii – este ideal pentru a deturna atenția de la alte probleme, precum dosarele de corupție din partid și criza severă din Ceuta. Se urmărește astfel mobilizarea unei majorități progresiste mai largi.”

O înfrângere în alegeri ar însemna sfârşitul unuia dintre ultimele guverne de stânga din Europa, într-un moment în care extrema dreaptă înregistrează victorii fără precedent în întreaga regiune, pe măsură ce un număr tot mai mare de alegători europeni părăsesc centrul politic.