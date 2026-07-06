Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească pe 8 iulie, în marja summitului NATO de la Ankara, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-o întrevedere considerată esențială pentru viitorul războiului din Ucraina. Potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, cei doi lideri vor discuta despre posibilitățile de încheiere a conflictului, sprijinul militar pentru Kiev și perspectivele unor negocieri directe cu liderul rus, Vladimir Putin.

Oficialii ucraineni susțin că întâlnirea are loc într-un moment favorabil pentru intensificarea presiunilor asupra Moscovei. Potrivit acestora, dificultățile economice din Rusia și nemulțumirea tot mai mare din societate ar putea crea condițiile pentru reluarea negocierilor de pace, transmite digi24.ro.

„Zelenski dorește să discute câteva idei cu Trump. Toată lumea poate observa că războiul se schimbă, iar unul dintre motive este faptul că în Rusia tot mai mulți oameni vor ca Putin să pună capăt războiului. Se adaugă și dificultățile economice și presiunea asupra prețurilor cauzată de criza carburanților”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Acesta a precizat că președintele ucrainean intenționează să prezinte liderului american o serie de propuneri privind evoluția conflictului și pașii necesari pentru apropierea unei soluții diplomatice.

Apărarea antiaeriană, principala prioritate a Ucrainei

Pe agenda discuțiilor se va afla și una dintre cele mai urgente probleme pentru Kiev: lipsa rachetelor de interceptare pentru sistemele Patriot.

Solicitarea vine după atacul masiv lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene în noaptea de 6 iulie, când forțele ruse au folosit 23 de rachete balistice. Potrivit autorităților ucrainene, niciuna dintre acestea nu a putut fi interceptată din cauza deficitului de muniție pentru sistemele Patriot.

Oficialii de la Kiev avertizează că situația este critică și cer Statelor Unite să accelereze livrările de sisteme și rachete de apărare antiaeriană.

„Dorim ca întâlnirea de la Ankara să clarifice situația privind apărarea aeriană și strategia noastră pentru perioada următoare”, a declarat sursa ucraineană.

Trump își va prezenta propria viziune asupra păcii

Potrivit unui oficial american familiarizat cu pregătirile summitului, Donald Trump intenționează să-i prezinte lui Volodimir Zelenski propria viziune privind un eventual acord de pace cu Rusia.

De asemenea, sursa susține că liderul de la Casa Albă ar urma să poarte ulterior și o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a relansa dialogul diplomatic.

În ultimele luni, Trump a declarat în repetate rânduri că își dorește încheierea rapidă a războiului și reducerea numărului victimelor.

„Președintele Trump are o inimă plină de compasiune și dorește ca acest război să se încheie, pentru ca uciderile fără sens să ia sfârșit. El rămâne optimist că, în cele din urmă, se va ajunge la un acord de pace”, a declarat un oficial american pentru Kyiv Independent.

Negocierile directe cu Putin rămân blocate

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski are loc în contextul în care tentativele de organizare a unor negocieri directe între liderul ucrainean și Vladimir Putin au eșuat până acum.

Potrivit surselor citate, Kremlinul a respins propunerile privind organizarea unei întâlniri într-o țară neutră și a insistat ca eventualele discuții să aibă loc pe teritoriul Rusiei, condiție considerată inacceptabilă de Kiev.

În paralel, conflictul continuă să se intensifice pe front. Ucraina și-a amplificat atacurile cu drone asupra unor obiective din Rusia, inclusiv în apropierea Moscovei, în timp ce armata rusă își continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainene.

În acest context, oficialii de la Kiev speră că întrevederea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump va aduce decizii concrete privind consolidarea apărării Ucrainei și va deschide noi perspective pentru un eventual proces de pace.