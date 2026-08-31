Pe 29 august, la Cernăuți a fost sărbătorită în premieră Ziua Limbii Române, unde au fost depuse flori și lumânări la Memorialul Eroilor din Piața Centrală, dar și la monumentul marelui poet român Mihai Eminescu.

Potrivit Consiliului Municipal din Cernăuți, evenimentul a avut loc în semn de respect pentru memoria eroilor și pentru patrimoniul cultural românesc.

„Cernăuțiul a fost întotdeauna un oraș în care se împletesc diferite culturi, limbi și tradiții. Iar comunitatea românească este o parte importantă a istoriei și a prezentului orașului”, se arată în mesajul autorităților locale.

Ziua Limbii Române la Cernăuți/ Facebook

Ziua Limbii Române la Cernăuți/ Facebook

Reprezentanții administrației municipale au subliniat că respectul reciproc, dialogul cultural și cooperarea contribuie la consolidarea legăturilor dintre comunități și țări.

Ziua Limbii Române la Cernăuți/ Facebook

Limba română, sărbătorită oficial în aceeași zi în România, Republica Moldova și Ucraina

Ucraina marchează în acest an, pentru prima dată oficial, Ziua Limbii Române. Președintele Volodimir Zelenski a semnat la 12 martie 2026 decretul prin care ziua de 31 august a fost instituită anual drept Ziua Limbii Române în Ucraina. Documentul prevede că măsura urmărește consolidarea înțelegerii și respectului reciproc, precum și dezvoltarea cooperării dintre Ucraina și România.

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Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbatoarea Limba Noastra cea Română iși are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994 limba oficială a devenit moldovenească, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce dureaza până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Limba română, devenind oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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