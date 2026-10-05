Un polițist de frontieră a fost rănit după ce un proiectil a ricoșat într-un autobuz aflat în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, iar activitatea acestuia a fost sistată temporar.

BILANȚ CU UE

Republica Moldova și Uniunea Europeană fac bilanțul ultimului an de cooperare, la cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere, desfășurată la Bruxelles, la care participă și premierul Vasile Tofan.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Vom discuta și cele mai importante subiecte de pe agenda noastră europeană”.



PROFESORI, PENTRU O ZI

Astăzi de ziua Profesorului, elevii au preluat pentru o zi rolurile dascălilor și ale directorului, iar profesorii au fost întâmpinați cu flori și cadouri.