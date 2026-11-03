Procurorii cer 30 de zile de arest pentru tânărul de 25 de ani, suspectat că a omorât în bătaie un alt tânăr, de 22 de ani, în apropierea unui local din sectorul Botanica.

NOPȚI CU ÎNGHEȚ

Vremea se răcește, iar spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate primele înghețuri.

TEST PENTRU TRUMP

Americanii votează astăzi în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, care vor decide componența Congresului și pot schimba raportul de forțe la Washington, iar primele secții de votare deja s-au deschis.