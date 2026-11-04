Lovitură dură pentru Donald Trump: democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului american, iar rezultatul i-ar putea îngreuna președintelui atât agenda internă, cât și deciziile privind războiul din Ucraina.

AVANS SPRE UE

Republica Moldova ar putea avansa mai rapid decât Ucraina în negocierile de aderare la UE. Azi Bruxellesul va prezenta Chișinăului foaia de parcurs pentru următoarea etapă a integrării europene.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIERĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Pachetul de extindere reprezintă evaluarea anuală a progreselor pentru fiecare stat candidat, prezentat într-un raport separat pentru fiecare țară”.

AUDIERI DUPĂ ATAC

Șefii instituțiilor responsabile de securitatea informațională sunt audiați cu ușile închise în Parlament, după atacul cibernetic în care au fost compromise datele a circa 750 de mii de cetățeni.