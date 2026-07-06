Premierul demisionar Alexandru Munteanu a făcut primele declarații publice după anunțul privind plecarea sa din fruntea Guvernului. Întrebat despre motivele demisiei, acesta a evitat un răspuns direct și a spus că adevăratele explicații vor ieși la iveală în timp.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL DEMISIONAR: „E o istorie mai complicată, cred că timpul... va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. (...) ”

CANDIDATUL PAS, ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

PAS va anunța în această săptămână candidatul pentru funcția de prim-ministru. Liderul formațiunii, Igor Grosu, spune că noul premier va fi desemnat în următoarele zile și dă asigurări că nu vor exista schimbări majore în componența Guvernului.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: “(...), majoritatea își fac bine meseria și trebuie să asigurăm această continuitate, în special pe agenda integrării europeane.”

RUSIA LOVEȘTE DIN NOU KIEVUL

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 46 au fost rănite, după ce capitala Ucrainei a fost lovită în mai multe valuri de rachete și drone.