Șoferul care a lovit aseară doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru, unul dintre care a murit, a fost reținut. Acesta era drogat și fără permis de conducere.

RACHETE RUSEȘTI, PRIN MOLDOVA

Două rachete rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au lăsat fără curent 135 de mii de consumatori din regiunea Odesa.

NEGOCIERI, ZIUA A DOUA

A doua zi a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA a început la Abu Dhabi, după ce prima rundă s-a încheiat fără un acord concret, iar discuțiile continuă pe tema opririi războiului și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina.