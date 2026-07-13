Apar noi detalii în cazul descoperirilor macabre din Iazul de la Dănceni. Resturile umane provin de la două cadavre.

REȚINUȚI PENTRU TRAFIC DE INFLUENȚĂ

Un avocat și un angajat al unei instanțe din Chișinău au fost reținuți de CNA într-un dosar de trafic de influență. Avocatul ar fi plătit peste 10 000 de euro pentru pronunțarea unor hotărâri în beneficiul unui agent economic.

DRONĂ RUSEASCĂ, PRĂBUȘITĂ ÎN MOLDOVA

O dronă Shahed de tip Gheran 2 s-a prăbușit azi-noapte pe teritoriul Moldovei, la doar 50 de metri de o gospodărie. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul.