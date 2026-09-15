Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou în această toamnă. ANRE analizează posibilitatea ajustării tarifelor, pe fondul creșterii prețurilor pe piața internațională.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Evident, este o legătură cauzală directă între creșterea prețului combustibilului și produsul final.”

COMPENSAȚII CU FILTRE

Între timp Ministrul Muncii anunță că de la 1 octombrie, moldovenii se vor putea înscrie pentru compensații la energie, iar autoritățile vor aplica verificări mai stricte, inclusiv în funcție de automobilele deținute și veniturile declarate.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Nu neapărat dacă are mașină imediat îi descalifici, dar să introducem și aici criteriile.

NUMERE, ELIBERATE ILEGAL

Doi angajați ai ASP și ai Serviciului Vamal au fost reținuți de CNA într-un dosar privind eliberarea ilegală a peste 100 de numere de înmatriculare neutre.