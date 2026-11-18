Peste 800 de apeluri au fost înregistrate la 112, iar cel puțin 80 de persoane au solicitat asistență medicală după cutremurul de azi-noapte, cel mai puternic înregistrat în acest an.

Serghei DIACONU, DIRECTORUL GENERAL AL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Deci, persoanele pe bază de stres s-au adresat pentru îngrijirii, ca să solicite ambulanța.”

ROMÂNIA, ZGUDUITĂ de CUTREMUR

Două persoane au fost rănite în România, după cutremurul resimțit cel mai intens în țara vecină. Mai multe clădiri s-au zguduit, iar la Iași au apărut fisuri pe un bloc.

NOTĂ DE PROTEST RUSIEI

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Oleg OZEROV, AMBASADORUL AGREAT AL RUSIEI LA CHIȘINĂU „Asemenea incidente pot provoca teamă, însă, din nou, vorbim despre acuzații nefondate la adresa Rusiei”.

