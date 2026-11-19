Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au încheiat o reuniune fără precedent la Shenzhen, unde au discutat timp de 90 de minute despre securitatea globală, războiul din Ucraina și înarmarea nucleară.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Facem cu adevărat istorie.”

MOLDOVA, PREGĂTITĂ DE CRIZĂ

Autoritățile lansează campania „Moldova Pregătită” și îi îndeamnă pe cetățeni să-și pregătească un rucsac de urgență și un plan pentru familie, astfel încât să poată face față primelor 72 de ore ale unei eventuale situații de criză.

„Acest rucsac de urgență vine din ideea că avem deja aceste produse acasă, dar trebuie să le punem toate împreună.”

BENZINA, SUB 28 DE LEI

Carburanții se ieftinesc, iar benzina coboară sub pragul de 28 de lei pentru un litru, în timp ce și motorina înregistrează o nouă reducere.

