Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, soldat cu opt morți și 28 de răniți, iar o rachetă rusească ar fi căzut și pe teritoriul Poloniei, la câteva zeci de kilometri de granița ucraineană.

DRONĂ, ÎN PLIN ATAC ASUPRA UCRAINEI

În timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, o dronă a survolat timp de nouă minute nordul Republicii Moldova, traversând spațiul aerian dinspre regiunea Vinița spre Cernăuți.

VÂNTUL LASĂ LOCALITĂȚI ÎN BEZNĂ

Rafalele puternice au doborât copaci peste mașini și fire electrice, iar 16 localități din raioanele Orhei, Telenești și Anenii Noi au rămas parțial fără curent.