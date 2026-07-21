Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, și-a prezentat în Parlament echipa și programul de guvernare, urmînd să scolicite votul de încredere al deputaților pentru învestirea noului Executiv.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Problemele sunt multe și grele, sunt chiar copleșitoare, dar nu sunt de nedepășit.”

FĂRĂ VOTUL OPOZIȚIEI

Opoziția respinge echipa propusă de Vasile Tofan și anunță că nu va vota pentru învestirea noului Guvern.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT PDA: „(..) - O prognoză privind durata noului Guvern? - Până la anul nou!”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ei tot timpul vin cu prorociri, cu prognoze care nu se adeveresc.”

23 DE ANI DE ÎNCHISOARE

Bărbatul acuzat de uciderea fostului prim-viceprim-ministru Nicolae Andronati a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.