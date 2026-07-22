Republica Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire și și-a preluat oficial mandatul, promițând relansarea economiei și continuarea reformelor .

FRAUDĂ DE 14 MILIOANE

Zeci de percheziții au avut loc în mai multe localități din țară, într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a fondurilor externe. Trei persoane au fost reținute.

ZELENSKI SCHIMBĂ COMANDANTUL

Pe fundalul protestelor și al criticilor privind conducerea armatei, președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi și l-a numit în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Am decis că Mihailo Drapatîi va deveni noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei."