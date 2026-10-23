Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia, iar șoferul a fugit, abandonând mașina.

FETIȚĂ, ÎN STARE GRAVĂ

Iar o fetiță de 9 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din Hîncești, fiind internată la terapie intensivă la Centrul Mamei și copilului din capitală.

PROTESTE DE AMPLOARE LA BELGRAD

Circa 150 de mii de oameni au participat la proteste de amploare în Serbia, cu două zile înaintea alegerilor parlamentare, care ar putea schimba puterea la Belgrad.