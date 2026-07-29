De mâine, motorina se scumpește cu aproape un leu, iar benzina cu 8 bani, potrivit noilor tarife afișate de ANRE.

CONTROALE DUPĂ SCANDALUL CATETERELOR

Cateterele utilizate în spitalele de copii vor fi verificate de urgență. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță că a demarat controale după informațiile apărute în presă și spune că va coopera integral cu ancheta inițiată de Ministerul Sănătății.

SĂRBĂTORI MAI MODESTE ÎN ACEST AN

Ziua Independenței și Ziua Limbii Române vor fi marcate mai modest în acest an. Pentru a reduce cheltuielile, Guvernul a renunțat la concertul din 31 august, iar spectacolul organizat de Ziua Independenței va avea un format restrâns.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „I-am solicitat domnului ministru să reducem cheltuielile pentru sărbătorirea acestor două zile. Eu cred că putem să o facem cu mult suflet și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani”.