Premierul Vasile Tofan se află într-o vizită oficială la București, aceasta fiind prima deplasare peste hotare de la preluarea mandatului.

DETALII CNA ÎN DOSARUL GACIKEVICI

CNA a oferit noi detalii despre reținerea fostului șef al BEM, Grigore Gacikevici. Acesta este bănuit că ar fi luat mită pentru acordarea unor credite și ar fi spălat banii peste hotare.

NOAPTE DE FOC ÎN UCRAINA

Rusia a lansat în timpul nopții un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Cel puțin 13 oameni au murit, iar zeci au fost răniți.