O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. Nu au fost raportate victime.

APĂ FĂRĂ GRAFIC

Chișinăul și Bălțiul nu riscă, deocamdată, să primească apă după un program. Ministrul Mediului spune că nivelul lacului de acumulare de la Dubăsari este normal, însă situația la Novodnestrovsk rămâne critică.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În acest moment, nivelul lacului de acumulare la Dubăsari este unul normal. Este la nivelul normal de retenție.

ATAC MASIV ÎN UCRAINA

Trei oameni, inclusiv un copil, au murit în urma atacului masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, care a lăsat fără energie și apă mai multe zone din Kiev și regiune.