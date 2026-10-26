Premierul Vasile Tofan a ajuns la Kiev, unde va discuta cu oficialii ucraineni despre posibilitatea de a cumpăra gaz mai ieftin.

GUTNIC, ÎNTR-UN NOU PARTID

De la MAN, viceprimarul suspendat al Capitalei Irina Gutnic, se alătură Platformei Național-Liberale, creată de trei formațiuni care intenționează să fuzioneze într-un singur partid.

Irina GUTNIC, VICEPRIMARUL SUSPENDAT: „Este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate”.

STUDENȚII ÎL ÎNVING PE VUČIĆ

Mișcarea studențească a câștigat alegerile parlamentare anticipate din Serbia, după aproape doi ani de proteste anticorupție. Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea, iar mii de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători victoria.