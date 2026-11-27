Bărbatul de 58 de ani, suspectat că și-ar fi ucis partenera, i-ar fi dezmembrat trupul și ar fi ascuns rămășițele în două valize, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Judecătoriei Bălți.

NINSORILE SCOT DRUMARII ÎN TEREN

Drumarii au intervenit în 12 raioane din nordul și centrul țării, după ninsorile din timpul nopții,, împrăștiind peste 300 de tone de sare și material antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe șosele.

BUGETUL UE, BLOCAT

Liderii europeni au încheiat fără un acord negocierile privind bugetul UE de aproape 1,6 trilioane de euro pentru perioada 2028–2034, principalele divergențe vizând fondurile pentru agricultură, dezvoltarea regiunilor și sprijinul financiar pentru Ucraina.

Peter MAGYAR, PRIM-MINISTRUL UNGARIEI: „Este clar că această reuniune a fost un eșec total. Statele membre sunt și mai îndepărtate unele de altele”.