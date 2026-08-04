Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un automobil s-a ciocnit frontal cu un autocar de pe cursa Bulgaria–Bălți. Accidentul s-a produs noaptea trecută, în raionul Orhei.

Andreea Hioară
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APA SE SCUMPEȘTE ÎN CHIȘINĂU

Locuitorii capitaleu vor achita cu doi lei mai mult pentru apă și canalizare  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat azi noile tarife.

COD PORTOCALIU DE CANICULĂ

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă pentru centrul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. 

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