Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un automobil s-a ciocnit frontal cu un autocar de pe cursa Bulgaria–Bălți. Accidentul s-a produs noaptea trecută, în raionul Orhei.

APA SE SCUMPEȘTE ÎN CHIȘINĂU

Locuitorii capitaleu vor achita cu doi lei mai mult pentru apă și canalizare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat azi noile tarife.

COD PORTOCALIU DE CANICULĂ

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă pentru centrul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade.