Republica Moldova nu a reușit să acopere aseară deficitul de electricitate în intervalul 21:00–23:00 și a fost nevoită să cumpere energie de pe bursă la prețuri de două până la trei ori mai mari.

APEL LA ECONOMISIREA APEI

Chișinăul nu riscă, deocamdată, să rămână fără apă, însă ministrul Mediului cere reducerea consumului, după o vizită la lacul de acumulare Novodnestrovsk.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Vreau să accentuez că apă va fi, dar în cantități mult mai mici.(..)”

NOAPTE DE FOC LA KIEV

Cel puțin 21 de oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului și regiunii din jur.